У Полтаві БЕБ конфіскував вейпи на п’ять мільйонів гривень

У Полтаві детективи територіального управління БЕБ викрили масштабну схему збуту підакцизної продукції: 14 точок продажу продавали нелегальні електронні сигарети та рідини сумнівного походження – без акцизних марок, ліцензій і фіскальних чеків.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

За даними слідства, тіньовий бізнес організувала група осіб із Полтави та Харкова. Мережа діяла одразу у кількох районах міста.

Під час обшуків детективи ТУ БЕБ у Полтавській області вилучили понад 1100 одноразових електронних сигарет, більше 1300 флаконів із готовими рідинами, близько 400 наборів компонентів для електронних сигарет, майже 30 тисяч флаконів із компонентами для виготовлення рідин, зокрема гліцерином, нікотиновими підсилювачами смаку та ароматизаторами, а також готівку та мобільні телефони.

Загальна вартість вилученого товару – близько п'яти мільйонів гривень.

Наразі триває досудове розслідування. Встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності, говориться у повідомленні.

