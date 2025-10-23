Київські прокурори скасували виділення забудовнику гектару землі

Прокуратура через суд визнала незаконним та скасувала рішення Київради про виділення в оренду 1 га землі у Солом'янському районі, яку віддали під будівництво власнику самочинно збудованої нерухомості.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

"За позовом Київської міської прокуратури визнано незаконним та скасовано рішення Київської міської ради про надання приватному підприємству в оренду земельної ділянки площею понад 1 га для будівництва багатоповерхового житлового будинку з підземним паркінгом", – говориться у повідомленні.

Йдеться про ділянку по вул. Героїв Севастополя, 23-В у Солом'янському районі міста Києва, яку Київрада у вересні 2024 року віддала в оренду без проведення земельних торгів, уточнили у прокуратурі.

Встановлено, що приватне товариство зареєструвало за собою право власності на самочинно збудоване приміщення площею 72,4 кв. м на цій землі та як власник нерухомості отримало її в оренду під будівництво. Водночас земля під нове будівництво має відводитись виключно із проведенням земельних торгів.

Київська міська прокуратура звернулася до суду із позовом до Київської міської ради та товариства-орендаря про знесення самочинно збудованого майна, скасування державної реєстрації права власності на майно, визнання незаконним та скасування рішення міської ради про надання ділянки в оренду.

Постановою Північного апеляційного господарського суду позов прокуратури задоволено.

Нагадаємо:

Раніше детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податку за користування землею комунальної власності.

Прокуратура забезпечила повернення громаді Чернівців історичної будівлі вартістю понад 10 мільйонів гривень.

Івано-Франківська міська рада уклала мирову угоду із заснованим депутатом міськради ТОВ "Торговий сервіс": орендар погодився повернути місту приміщення першого поверху критого ринку.

Раніше поліцейські викрили злочинну групу, яка незаконно заволоділа землями поблизу туристичного комплексу "Буковель".

На Харківщині виявили приховану оренду землі і повернули державі 50 га землі Національної академії аграрних наук України вартістю два мільйони.

Господарський суд Закарпатської області зобов'язав ТОВ "Партнер" дружини народного депутата Марина Петьовка, сплатити на користь Тячівської міськради 430 тис. грн пайової участі.

Прокуратура Київської області повернула у державну власність 59 гідротехнічних споруд рибницьких ставків загальною площею понад 25 тисяч квадратних метрів, розташованих на річці Бобриця у Бучанському та Фастівському районах.