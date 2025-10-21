Ухилення від сплати податку на 23 мільйони гривень: БЕБ викрило схему у Чернівцях

Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податку за користування землею комунальної власності.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

"Встановлено, що підприємство, яке надає інфраструктурні послуги та орендує понад 13 гектарів земель у Чернівцях, упродовж 2023–2024 років навмисно не застосувало нову нормативну грошову оцінку, затверджену рішенням міської ради", – говориться у повідомленні.

"Вартість цих земель перевищує 300 млн грн. Відповідно підприємство мало сплачувати близько 15 млн грн податку щороку, однак свідомо користувалося заниженими ставками. У результаті бюджет міста недоотримав майже 23 млн грн", – підрахували у БЕБ.

Керівнику товариства повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо:

Прокуратура забезпечила повернення громаді Чернівців історичної будівлі вартістю понад 10 мільйонів гривень.

Івано-Франківська міська рада уклала мирову угоду із заснованим депутатом міськради ТОВ "Торговий сервіс": орендар погодився повернути місту приміщення першого поверху критого ринку.

Раніше поліцейські викрили злочинну групу, яка незаконно заволоділа землями поблизу туристичного комплексу "Буковель".

Господарський суд Закарпатської області зобов'язав ТОВ "Партнер" дружини народного депутата Марина Петьовка, сплатити на користь Тячівської міськради 430 тис. грн пайової участі.