У Києві громаді повернули понад 40 га земель на Осокорках

На виконання рішення суду за позовом прокуратури землі площею понад 40 га на Осокорках повернуто територіальній громаді.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.Дарницькою окружною прокуратурою міста Києва забезпечено виконання рішення суду - відомості в державному реєстрі про оренду земельних ділянок за недобросовісним орендарем скасовано.

"Північний апеляційний господарський суд за позовом прокуратури розірвав договір оренди двох земельних ділянок в мікрорайоні Позняки – Західні в Дарницькому районі Києва. Вартість цих ділянок загальною площею понад 40 га становить майже 1,7 млрд грн", – говориться у повідомленні.

Приватне товариство, отримало їх в оренду у 2006 році. Зазначимо, що частина однієї з ділянок, а саме площа 9,3 га, розташована в межах прибережних захисних смуг Дніпра.

"Разом з тим, орендар систематично не виконував умови договору оренди, зокрема не сплачував орендну плату за землю, внаслідок чого місцевий бюджет недоотримував значні кошти", – говориться у повідомленні.

Відтак суд підтримав позицію прокуратури та позов задовольнив.

