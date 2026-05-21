Після обшуків БЕБ "Маркетопт" відмовився дробитися на ФОПи

Після звинувачення Бюро економічної безпеки в ухиленні від сплати податків мережа продуктових магазинів "Маркетопт" та "Оптовичок" заявила, що змінить організаційно-правову структуру управління мережею.

Про це заявили у компанії "Маркетопт".

"Мережа продуктових магазинів "Маркетопт" та "Оптовичок" функціонує на ринку роздрібної торгівлі України протягом тривалого часу. Ми завжди усвідомлювали про важливість неухильного дотримання вимог законодавства України, а також принципів прозорого ведення господарської діяльності, добросовісної конкуренції та належної взаємодії з державними органами", – запевнили у компанії.

У компанії заявили, що практика проведення розрахунку двома окремими фіскальними чеками під час здійснення однієї покупки, "більше свідчать про прогалини в законодавстві України ніж про намагання нами ухилення від сплати податків".

Слідчі заходи, проведені працівниками Бюро економічної безпеки України, оголили питання законодавчої не урегульованості, заявили у компанії.

"Компанія повністю поділяє та підтримує позицію держави та Бюро економічної безпеки України щодо необхідності суворого дотримання норм податкового законодавства України, забезпечення прозорості ведення бізнесу та недопущення будь-яких форм штучного дроблення господарської діяльності", – говориться у повідомленні.

"Маркетопт" заявив, що усвідомлює, "що існуюча раніше модель організації операційної діяльності потребує суттєвої трансформації". У зв'язку з цим ухвалено рішення про впровадження комплексу заходів, спрямованих на повне приведення бізнес-процесів у відповідність до вимог чинного законодавства.

Ідеться про проведення повної реорганізації системи обліку, звітності та операційної діяльності мережі з метою забезпечення її максимальної відповідності нормам Податкового кодексу України, перехід на оптимальну та прозору організаційно-правову структуру управління мережею, зокрема через єдину юридичну особу (або мінімально необхідну кількість юридичних осіб) тощо.

Наразі в компанії вже розпочато комплексний внутрішній аудит всіх бізнес-процесів за участю незалежних консультантів та аудиторських компаній. Завершити основні етапи реорганізації обіцяють у найкоротші можливі строки, забезпечивши при цьому безперервність роботи мережі та збереження робочих місць.

Однак зміна моделі бізнесу займе певний проміжок часу – вона не може бути здійснена відразу, зазначили у компанії.

Раніше детективи БЕБ провели масштабні обшуки у найбільшій локальній мережі продуктових магазинів на Полтавщині, яка для ухилення від сплати податків залучила понад 3,5 тисячі ФОПів. За даними полтавських ЗМІ, ідеться про мережу магазинів "Маркетопт".

