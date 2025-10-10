Громаді Франківська повернули половину центрального ринку

Івано-Франківська міська рада уклала мирову угоду із заснованим депутатом міськради ТОВ "Торговий сервіс": орендар погодився повернути місту приміщення першого поверху критого ринку.

Про це пише Zaxid.net.

Рішення ухвалили на сесії 10 жовтня, повідомляє видання.

"Йдеться про найпопулярніший ринок Івано-Франківська, площею майже 1,5 га, що вміщує близько 2 тис. торгових місць", – уточнює Zaxid.net.

З 2002 року його орендує компанія "Торговий сервіс". У 2024 році орендар подав позов проти франківської мерії, яка намагалася розірвати договір з підприємством через борги.

"Суд продовжив строку договору оренди ринку на період дії воєнного стану і міській раді довелося піти на мирову угоду", – говориться у публікації.

"Частину приміщення центрального ринку погоджуються віддати громаді, а решта – лишається в оренді "Торгового сервісу" ще на 4 місяці після завершення воєнного стану", – повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Мирову угоду між мерією та "Торговим сервісом" має затвердити Західний апеляційний господарський суд. Після цього половиною "Центрального", а саме приміщеннями першого поверху площею 7,5 тис. м2 управлятиме комунальне підприємство "Муніципальні ринки Івано-Франківська".

"Центральний ринок в Івано-Франківську відкрили у 1989 році й передали на баланс Івано-Франківської облспоживспілки. У 2002 році ринок опинився в оренді у фірми ТОВ "Торговий сервіс", яку заснував ексдепутат міськради від "Партії регіонів" Ігор Халаменда", – говориться у публікації.

"У наступні 15 років, поки мерія судилася з облспоживспілкою, за господарювання на "Центральному" боролися кримінальні угруповання зі Львова та Франківська", – додає Zaxid.net.

У 2021 році Івано-Франківська міськрада почала повернення продуктового ринку у власність міста.

"18 жовтня 2021 року депутати Івано-Франківської міської ради не проголосували за мирову угоду з ТОВ "Торговий сервіс", яка б дозволила фірмі, що заборгувала місту майже три мільйона гривень, й надалі орендувати приміщення центрального ринку", – говориться у публікації.

У 2022 році мерія подала позов в Господарський суд Івано-Франківської області, вимагаючи розірвати договір через борги та повернути громаді приміщення ринку і суд визнав припинення договору законним.

"Торговий сервіс" оскаржив рішення і в 2024 році добився продовження строку оренди на період дії воєнного стану та протягом 4 місяців з дати його скасування.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, нині ТОВ "Торговий сервіс" у власності франківських підприємців Любомира Костюка та Ігоря Гнипа.

