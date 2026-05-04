Росіяни за добу атакували п’ять об’єктів "Нафтогаза" на Сумщині та Харківщині

Інтенсивність ворожих атак на інфраструктуру "Нафтогаза" зростає: за добу росіяни атакували п'ять об'єктів групи компаній у Сумській та Харківській областях, на них виникли пожежі.

Про це повідомляє група "Нафтогаз".

Протягом минулої доби російські війська атакували п'ять інфраструктурних об'єктів Групи Нафтогаз у Сумській та Харківській областях.

"Є пошкодження обладнання, на об'єктах виникли пожежі. Довелося тимчасово зупинити виробничі процеси", — зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Наразі фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій та "Нафтогазу" працюють на місцях та вживають всіх необхідних заходів для мінімізації наслідків ворожих ударів.

"Інтенсивність ворожих атак зростає", – додав Корецький.

У суботу 2 травня голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький повідомив, що російські війська другу добу поспіль атакують критичну інфраструктуру групи "Нафтогаз", унаслідок удару авіабомби була пошкоджено газопровід на Запоріжжі.

Раніше повідомлялося, що російські війська атакували інфраструктурні активи групи "Нафтогаз" на Полтавщині напередодні католицького Великодня.

Наприкінці березня голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький повідомляв, що ворог бив дронами по виробничих підприємствах групи "Нафтогаз" на Полтавщині.

Раніше повідомлялося, що росіяни вдарили по газовидобувній інфраструктурі "Нафтогазу", внаслідок атаки виникла пожежа.

До того російські війська атакували одне з промислових підприємств у Полтавському районі, через що без газопостачання залишилися 5040 абонентів.

Російські війська обстріляли Херсонську ТЕЦ групи "Нафтогаз" з артилерії, внаслідок чого загинула працівниця хімічного цеху. Повідомлялося також, що від початку повномасштабного вторгнення група "Нафтогаз" уже втратила 315 співробітників.