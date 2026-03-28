Росіяни третю добу поспіль атакують газовидобуток "Нафтогазу" на Полтавщині

Вночі та вранці ворог бив дронами по трьох виробничих підприємствах групи "Нафтогаз" на Полтавщині.

Про це повідомляє НАК "Нафтогаз України".

Уже третю добу поспіль російські війська масовано атакують газовидобувні активи групи "Нафтогаз" на Полтавщині.

"На жаль, під час однієї з атак росіяни вбили нашого колегу — 55-річного Романа Чмихуна, оператора технологічних установок. Глибокі співчуття рідним, близьким та всьому колективу", — повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Він зазначив, що це вже друга болюча втрата для нас лише цього тижня.

На місці працюють усі відповідні служби. Роботу атакованого обладнання зупинено, триває ліквідація наслідків.

Раніше повідомлялося, що росіяни вдарили по газовидобувній інфраструктурі Групи Нафтогаз, внаслідок атаки виникла пожежа.

До того російські війська атакували одне з промислових підприємств у Полтавському районі, через що без газопостачання залишилися 5040 абонентів.

Російські війська обстріляли Херсонську ТЕЦ групи "Нафтогаз" з артилерії, внаслідок чого загинула працівниця хімічного цеху. Повідомлялося також, що від початку повномасштабного вторгнення група "Нафтогаз" уже втратила 315 співробітників.