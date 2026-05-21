Уряд додатково виділив понад 12 мільйонів на ремонт будівель в Тернополі після атаки РФ

Уряд спрямував з резервного фонду державного бюджету 12,4 млн грн для завершення аварійно відновлювальних робіт на об'єктах соціальної та житлової інфраструктури у Тернополі після російської атаки.

Про це інформує Міністерство економіки.

Кошти надійдуть Тернопільській обласній військовій адміністрації для продовження робіт, які не вдалося завершити у 2025 році через обмежені строки бюджетного періоду, погодні умови та тривалість процедур закупівель.

"Фінансування дозволить провести заміну вікон у житлових будинках, відремонтувати місця загального користування та внутрішньобудинкові мережі тепло й електропостачання, виконати капітальний ремонт ліфта у житловому будинку, а також відновити елементи благоустрою початкової школи №2", – зазначили у відомстві.

Нагадаємо:

19 листопада у Тернополі внаслідок російської ракетної атаки було зруйновано багатоповерховий будинок. Загинули та постраждали десятки людей.

9 грудня у Тернополі розпочався демонтаж будинку на вул. Василя Стуса, 8, який був зруйнований російською ракетною атакою.

У грудні 2025-го уряд виділив 30,8 млн грн із резервного фонду держбюджету на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненою масованою ракетно-дроновою атакою РФ 19 листопада 2025 року на територіальну громаду міста Тернополя.