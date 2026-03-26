Росія обстріляла Херсонську ТЕЦ: загинула працівниця

Російські війська обстріляли Херсонську ТЕЦ групи "Нафтогаз" з артилерії, внаслідок чого загинула працівниця хімічного цеху Ольга Басенко.

Про це повідомив очільник компанії Сергій Корецький.

У компанії наголосили, що росіяни системно б'ють по Херсонській ТЕЦ, хоча жодного військового сенсу в цьому немає. Корецький назвав такі удари чистим тероризмом.

Наразі команди працюють на місці настільки, наскільки це дозволяє безпекова ситуація.

За словами Корецького, від початку повномасштабного вторгнення група "Нафтогаз" уже втратила 315 співробітників.

Станом на ранок 26 березня внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Одеській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.