Росія атакувала газовидобуток України: "Нафтогаз" нагадав, як часто РФ це робить

Російські війська атакували інфраструктурні активи групи "Нафтогаз" на Полтавщині напередодні католицького Великодня.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький 4 квітня.

Ударів завдали дронами. Внаслідок обстрілів сталася пожежа. Через деякий час відбулася повторна атака.

На місці працюють відповідні служби. Без постраждалих.

Від початку року ворог уже понад 40 разів атакував об'єкти групи "Нафтогаз".

Раніше Корецький у кінці березня повідомляв, що ворог бив дронами по виробничих підприємствах групи "Нафтогаз" на Полтавщині.