Ворог атакував підприємство на Полтавщині

Вночі проти 22 травня ворог атакував одне з підприємств у Миргородському районі Полтавської області.

Про це повідомив очільник ОВА Віталій Дяківнич.

За його словами, через влучання БпЛА пошкоджено обладнання. На щастя, обійшлося без постраждалих.

19 травня росіяни вдарили балістичною ракетою по центру Прилук на Чернігівщині.

Під ударом – одне із підприємств. Пошкоджений торговельний центр, що поруч із місцем прильоту, супермаркет і пожежна техніка.