Ворог атакував підприємство на Полтавщині

Альона Кириченко — 22 травня, 09:30
Getty Images

Вночі проти 22 травня ворог атакував одне з підприємств у Миргородському районі Полтавської області.

Про це повідомив очільник ОВА Віталій Дяківнич.

За його словами, через влучання БпЛА пошкоджено обладнання. На щастя, обійшлося без постраждалих.

19 травня росіяни вдарили балістичною ракетою по центру Прилук на Чернігівщині.

Під ударом – одне із підприємств. Пошкоджений торговельний центр, що поруч із місцем прильоту, супермаркет і пожежна техніка.

бізнес війна Наслідки обстрілів в Україні

