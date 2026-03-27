Об'єкт "Нафтогазу" на Полтавщині зупинив роботу після російської атаки

Російські загарбники знову вдарили по газовидобувній інфраструктурі Групи Нафтогаз, внаслідок атаки виникла пожежа.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Вчора та цієї ночі під атакою опинився наш об'єкт на Полтавщині, який забезпечує видобуток газу. Маємо серйозні пошкодження. Роботу підприємства зупинено", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лише з початку цього року росіяни близько 40 разів атакували інфраструктуру Групи Нафтогаз.

Російські війська знову атакували одне з промислових підприємств у Полтавському районі, через що без газопостачання залишилися 5040 абонентів.