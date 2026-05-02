Російська авіабомба пошкодила газопровід на Запоріжжі

Російські війська другу добу поспіль атакують критичну інфраструктуру групи "Нафтогаз": сьогодні авіабомба пошкодила газопровід на Запоріжжі.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

За його словами, вчора обстрілів зазнав газовидобувний обʼєкт на Харківщині. Є пошкодження обладнання. Фахівці компанії працюють на місці, триває оцінка наслідків.

Сьогодні після влучання ворожої авіабомби пошкоджено газопровід у Запорізькій області. Частина споживачів тимчасово залишилася без газопостачання.

Ремонтні служби координують дії з військовими та приступлять до ліквідації, щойно дозволить безпекова ситуація, зазначив Корецький.

Він розповів, що також сьогодні один із працівників "Нафтогазу" отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу на Дніпропетровщині. Йому надають необхідну медичну допомогу.

За даними Корецького, лише від початку цього року росіяни 99 разів атакували об'єкти групи "Нафтогаз".

Раніше повідомлялося, що російські війська атакували інфраструктурні активи групи "Нафтогаз" на Полтавщині напередодні католицького Великодня.

Наприкінці березня голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький повідомляв, що ворог бив дронами по виробничих підприємствах групи "Нафтогаз" на Полтавщині.

Раніше повідомлялося, що росіяни вдарили по газовидобувній інфраструктурі "Нафтогазу", внаслідок атаки виникла пожежа.

До того російські війська атакували одне з промислових підприємств у Полтавському районі, через що без газопостачання залишилися 5040 абонентів.

Російські війська обстріляли Херсонську ТЕЦ групи "Нафтогаз" з артилерії, внаслідок чого загинула працівниця хімічного цеху. Повідомлялося також, що від початку повномасштабного вторгнення група "Нафтогаз" уже втратила 315 співробітників.