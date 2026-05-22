Перехід з повітря на азот: "Укрнафта" повідомила про ефективні роботи на свердловинах

“Укрнафта” повідомила про ефективні роботи на свердловинах

В "Укрнафті" працюють над оптимізацією виробничих процесів і впроваджують рішення, які підвищують ефективність робіт на свердловинах, один із прикладів - використання азоту під час колтюбінгових операцій.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Колтюбінг (coiled tubing) - це технологія виконання ремонтних, бурових та інтенсифікаційних робіт без зупинки свердловини. Вона широко застосовується для кислотних обробок, геофізичних досліджень, встановлення пакерів та очищення вибою. У світовій практиці використання азоту є стандартним підходом для підвищення ефективності таких операцій.

"Укрнафта" поступово інтегрує ці рішення у власні виробничі процеси. Зокрема, під час освоєння свердловин азот використовується для витіснення важких рідин. На відміну від повітря, він не містить кисню, що знижує корозійний вплив на обладнання", - зазначив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

Такий підхід дозволяє:

•⁠ ⁠зменшити зношення гнучкої труби;

•⁠ ⁠підвищити безпечність робіт;

•⁠ ⁠скоротити витрати на ремонт обладнання;

•⁠ ⁠зменшити час освоєння свердловин.

У результаті підвищується ефективність робіт без необхідності розширення парку техніки.

"Укрнафта" використовує сучасне насосне обладнання від світових лідерів, щоб зменшити кількість ремонтів та максимізувати видобуток на свердловинах.