РФ атакувала підприємство на Полтавщині: тисячі без газу

Російські війська знову атакували одне з промислових підприємств у Полтавському районі, через що без газопостачання залишилися 5040 абонентів.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

За його словами, усі профільні служби вже працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Наразі інформації про травмованих чи загиблих не надходило.

В ніч на 27 березня Росія атакувала Україну 102 ударними безпілотниками, протиповітряна оборона знешкодила 93 із них, є влучання на 8 локаціях.