“Нафтогаз” вперше за чотири роки продав газ на біржі

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" у середу 20 травня вперше з січня 2022 року продало природний газ на "Українській енергетичній біржі".

Компанія, яка напередодні повернулася на біржу з пропозицією продажу газу, в середу реалізувала 1 млн куб м ресурсу травня за ціною 26 500 грн/тис. куб м (з ПДВ).

Як повідомлялося, "Нафтогаз Трейдинг" 14 травня вперше за 10 місяців придбала природний газ на біржі, а вже за тиждень компанія відновила продаж газу.

Нагадаємо:

На початку квітня "Нафтогаз Трейдинг" офіційно повідомила про відновлення продажу природного газу для промислових споживачів. Протягом квітня компанія пропонувала газ до продажу як на біржі, так і поза біржею, проте лише в травні реалізувала газ на "Українській енергетичній біржі".

За оцінками трейдерів, "Нафтогаз Трейдинг" у квітні могла реалізувати 100-120 млн куб м природного газу з постачанням у травні-липні поза біржею.