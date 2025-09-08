Новини 8 вересня: РФ б’є по українській енергетиці, уряд оновив правила виплати сімʼям загиблих військовослужб

Про що сьогодні всі говорили

Про удари по енергетиці. Росія здійснила масовану атаку на один з обʼєктів теплової генерації на Київщині, частина області та деякі райони Києва залишилися без електроенергії. Повідомлялося, що ворожі БпЛА атакували Трипільську ТЕС. До вечора енергетики світло споживачам повернули. У той же час, українці готуються до різних сценаріїв зі світлом восени.

Про виплати. Міноборони оновило порядок виплати одноразової грошової допомоги у випадку загибелі військовослужбовців: 1/5 частини від загального розміру (3 млн грн) виплачуватимуть одразу, решту (12 млн грн) – поетапно протягом 80 місяців (орієнтовно 150 тис. грн щомісяця).

Про валютний контроль. Мінекономіки та Нацбанк України працюють над розробкою більш деталізованого механізму валютного контролю для підтримки бізнесу. Цього року дефіцит торговельний збільшується щомісяця.

Про українські технології. Засновник найбільшої приватної військової компанії в світі Blackwater Ерік Прінс шукає можливості придбати компанії, які займаються виробництвом безпілотників.

Про вартість нерухомості. У значній частині регіонів України спостерігається зростання вартості квадратного метра на первинному ринку, а Київ залишається найдорожчим містом.

Про "тіньовий флот" РФ. "Тіньовий флот" нафтових танкерів збільшився після низки західних санкцій проти Росії. Цього року він зростав повільніше, але продовжує розширюватися, оскільки нові судна часто замінюють ті, що потрапили до чорного списку.

Екслюзиви ЕП

Субурбанізація загальмувала. Як живе ринок новобудов у передмісті Києва

Попит на квартири у Київській агломерації зростає, а ціни там суттєво нижчі за столичні. Чи збережеться цей тренд, якщо забудовники працюють на межі рентабельності, а нових проєктів стає дедалі менше?

Що таке "офіційний" iPhone та як працює ринок техніки Apple в Україні

У вересні Apple презентує нову лінійку техніки, серед якої очікується iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro та Pro Max. Поки ми чекаємо на старт продажів, давайте розберемось як влаштований ринок техніки Apple в Україні.