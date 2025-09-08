Українська правда
Уряд оновив правила виплати коштів сімʼям загиблих військовослужбовців

Володимир Тунік-Фриз — 8 вересня, 11:18
Міністерство оборони України оновило порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги у випадку загибелі військовослужбовців ЗСУ в період дії воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Згідно із новими правилами:

  • загальний розмір одноразової грошової допомоги залишається без змін і становить 15 млн грн;
  • виплата 1/5 частини від загального розміру ОГД (3 млн грн) здійснюватиметься одразу;
  • виплата 4/5 від суми допомоги (12 млн грн) проводитиметься поетапно протягом 80 місяців за фіксованим графіком (орієнтовно 150 тис. грн щомісяця).

Нові правила застосовують з 1 вересня 2025 року. Для членів родин загиблих, смерть яких засвідчена до цієї дати, порядок та терміни виплат залишаються без змін.

