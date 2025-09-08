Засновник найбільшої ПВК світу зацікавився купівлею виробника українських дронів

Засновник найбільшої приватної військової компанії (ПВК) в світі Blackwater Ерік Прінс зацікавився українським ринком зброї та шукає можливості придбати компанії, які займаються виробництвом безпілотників.

Про це повідомляє The Guardian.

За словами джерел видання, Принс рекламував себе у секторі безпілотників України та шукав зустрічей з провідними гравцями галузі.

"Ерік виходить на ринок, щоб купити компанії, що виробляють дрони", – заявляє одне з джерел The Guardian.

Інтерес Принса до України з'явився після того, як він цього року був радником у суперечливій програмі вбивств за допомогою дронів на Гаїті.

А також, як повідомляється, відправив сотні бійців до цієї охопленої конфліктом країни – де зосереджені інтереси західних гірничодобувних компаній – під прапором свого нового підприємства Vectus Global.

Принс давно розглядає Україну, яка нещодавно підписала угоду з адміністрацією Трампа про рідкісні землі, як потенційне джерело доходу: у 2020 році він запропонував Зеленському, тоді новообраному президенту, багатомільярдний план з використанням своєї приватної армії для врегулювання замороженої війни в частині Донбасу. Угода так і не була реалізована.

Blackwater Прінса активно діяла в Іраку та Афганістані , виконуючи завдання для ЦРУ, Держдепартаменту і Пентагону. Компанія отримувала багатомільйонні контракти, однак після трагічного інциденту 2007 року в Багдаді, де солдати Прінса вчинили вбивства мирних жителів, репутація компанії зазнала серйозного удару, а сам бренд зник з ринку.