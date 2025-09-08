Попит та ціни зростають: яка вартість житла в регіонах України

У значній частині регіонів України спостерігається зростання вартості квадратного метра на первинному ринку.

Про це йдеться в дослідженні від маркетплейсу DIM.RIA.

Київ залишається найдорожчим містом: середня вартість квадратного метра у столиці — $1 401/м². Найнижчі ціни — у прифронтових регіонах, таких як Сумська та Запорізька області, йдеться в дослідженні.

Водночас зацікавленість у новобудовах серед користувачів у серпні зросла по всій території країни.

"І хоч найбільший приріст попиту зафіксовано у Сумській області (+62%), у кількісному значенні зацікавленість користувачів залишається дуже низькою через близькість до бойових дій та кордону з країною-агресором. Найбільше користувачі шукають новобудови для покупки в Київській та Львівській областях", – інформують аналітики.

За їхніми даними, найбільше зростання пропозиції про продаж вторинного житла з’явилося у Закарпатській та Черкаській областях. Натомість значне скорочення оголошень відбулось на Волині та в Києві.

За даними маркетплейсу, вартість вторинного житла у порівнянні з минулим місяцем чіткої тенденції не демонструє: ціни коливаються у межах кількох відсотків у різних регіонах. У річному вимірі — зростання майже по всій країні.

Зокрема, у Києві середня вартість однокімнатної квартири у серпні становить $95,2 тис, що на 12% вище, ніж рік тому.. Якщо розглядати столицю детальніше, найдорожчим залишається Печерський район, де за однокімнатну квартиру в середньому потрібно заплатити $141 тис., а найбюджетнішим — Деснянський, де середня вартість становить $54 тис.

Зростання інтересу до вторинного житла зафіксовано практично у всіх регіонах України: найбільша динаміка — у Рівненській (+34%) та Тернопільській (+25%) областях. У Хмельницькій області у серпні зафіксовано найпомітніше зниження попиту — падіння на 22 %, йдеться в аналітиці.

