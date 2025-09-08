Енергетики порадили українцям готуватися до різних сценаріїв зі світлом восени

Українцям порадили бути готовими до різних сценаріїв зі світлом восени, оскільки оптимізму після останніх обстрілів РФ немає.

Про це повідомив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.

"Осінь трохи тривожна пора для енергетиків. Що буде цієї осені, звісно, ніхто не знає, але, враховуючи останні обстріли особливого оптимізму немає", - йдеться у повідомленні.

Разом із тим, українцям радять мати базовий запас необхідного.

Для населення:

мати заряджені павербанки та справні ліхтарики;

заздалегідь продумати дії на випадок відключення світла;

підтримувати гаджети та павербанки у повному заряді;

зробити запас води та продуктів, які довго зберігаються.

Для бізнесу:

перевірити генератори та системи резервного живлення;

розглянути встановлення безперебійних джерел живлення (ДБЖ).

Коваленко підкреслює: не варто панікувати. Краще підготуватися заздалегідь і сподіватися, що всі ці заходи не знадобляться.

Нагадаємо:

Вночі проти 8 вересня Росія здійснила масовану атаку на один з обʼєктів теплової генерації на Київщині.