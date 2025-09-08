На Київщині ліквідували пожежу на енергооб'єкті і повернули світло споживачам

Пожежу на енергооб'єкті на Київщині, який атакувала РФ, ліквідовано. Тривають відновлювальні роботи, але знеструмлення споживачів відсутні.

Про це повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

"Відвідала атакований росіянами об’єкт енергетичної інфраструктури на Київщині.

Наразі пожежу ліквідовано. Енергетики оцінюють ступінь та наслідки пошкоджень. Тривають відновлювальні роботи. Знеструмлення споживачів відсутні", – написала вона у Facebook.

"Географія російських атак на енергосистему України цієї ночі – це не лише Київщина, але і Чернігівщина та Донеччина. Українські енергетики працюють на всіх об'єктах для усунення наслідків обстрілів", – зазначила Гринчук.

"Сьогоднішня ніч – черговий доказ, що ворог не відмовився від цілі тероризувати мирне населення України, залишити українські домівки холодними і темними цієї зими, повністю паралізувати цивільне життя в країні. Як і три роки поспіль, саме цивільна критична інфраструктура є ключовою мішенню росії в осінньо-зимовий період", – додала вона.

"Ми ж на рівні держави продовжуємо комунікувати з міжнародними партнерами для посилення інженерно-технічного та протиповітряного захисту нашої критичної інфраструктури, накопичення резервного обладнання та забезпечення максимальної гнучкості енергосистеми. Адже маємо бути готові до будь-якого сценарію, а сценарії ворога передбачувані та відомі", – зазначила міністерка.

Нагадаємо:

Вночі проти 8 вересня Росія здійснила масовану атаку на один з обʼєктів теплової генерації на Київщині. Українські моніторингові та новинні Telegram-канали писали, що ворожі БпЛА атакували Трипільську ТЕС. Унаслідок обстрілу в частині Київщини та деяких районах Києва вимкнулась електроенергія.

Українцям порадили бути готовими до різних сценаріїв зі світлом восени, оскільки оптимізму після останніх обстрілів РФ немає. Гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко написав, що осінь "трохи тривожна пора для енергетиків". "Що буде цієї осені, звісно, ніхто не знає, але, враховуючи останні обстріли особливого оптимізму немає",-- зазначив він.

Зранку 8 вересня Росія знову завдала удару по збагачувальній фабриці ДТЕК в Донецькій області. Внаслідок атаки було пошкоджено будівлю підприємства й технологічне обладнання.

В Обухівському районі на Київщині проходять аварійні роботи газомережі після ворожої атаки. Тому у восьми населених пунктах 8 та 9 вересня буде відсутнє газопосточання.