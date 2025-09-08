Ситуація гірша: Мінекономіки та НБУ хочуть вдосконалити валютний контроль

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства спільно з Національним банком України працює над розробкою більш деталізованого механізму валютного контролю для підтримки бізнесу.

Про це повідомив очільник міністерства Олексій Соболев, передає "Інтерфакс-Україна".

"Уряд прийняв рішення рекомендувати збільшити терміни до 270 днів (валютних розрахунків для окремої продукції машинобудування - ред). Підемо у розмови з Нацбанком.

Ви бачите самі статистику: на жаль, цього року дефіцит торговельний збільшується щомісяця", - сказав Соболев, відповідаючи на питання від бізнесу щодо збільшення термінів валютної виручки під час заходу з нагоди відкриття офісів податкових консультацій ДПС у Києві у понеділок.

Він пояснив, що ситуація зараз гірша, ніж була на початку року: валютних надходжень менше, ніж Україна виводить.

Міністр зазначив, що руйнування інфраструктури внаслідок атак РФ змушують Україну додатково імпортувати обладнання, і це створює додатковий тиск на баланс.

"Нам здається, що необхідно напрацювати більш детальний механізм, який незагально все посуне, щоб уникнути ризиків відтоку валюти та нових розривів, які можуть загрожувати макрофінансовій стабільності. Ми працюємо зараз з НБУ, щоб можна було це зробити", - наголосив Соболев.

Він додав, що для відновлення бізнесу критично важливим є доступ до обладнання, постачання якого іноді триває понад 80 днів, тому необхідно знайти баланс між валютними надходженнями та можливістю підприємств інвестувати в оновлення виробництва.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів розпорядженням від 21 червня 2024 року рекомендував НБУ збільшити термін розрахунків у сфері машинобудування зі 180 до 270 днів, але центробанк відхилив рекомендації.