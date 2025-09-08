РФ атакувала обʼєкт теплової генерації на Київщині

Вночі проти 8 вересня Росія здійснила масовану атаку на один з обʼєктів теплової генерації на Київщині.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Мета очевидна – завдати ще більше труднощів мирному населенню України, залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи. Об'єкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії, газова інфраструктура – це не військові цілі. Ворог чітко розуміє, що б’є по критичній цивільній інфраструктурі", – наголосили в міністерстві.

Як повідомляє російська служба ВВС News з посиланням на українські джерела, внаслідок обстрілу в частині Київщини та деяких районах Києва вимкнулась електроенергія.

Українські моніторингові та новинні Telegram-канали писали, що ворожі БпЛА атакували Типільську ТЕС.

Наразі рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Про будь-які зміни в енергопостачанні Міненерго повідомлятиме додатково.

