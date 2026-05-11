"Укргазвидобування" виграло суд у китайського підрядника щодо ремонту свердловин

Господарський суд міста Києва задовольнив позов АТ "Укргазвидобування" до ТОВ "Хайлон Ойл Сервіс і Інжиніринг Юкрейн" про стягнення 2,04 млн грн безпідставно отриманих коштів.

Про це повідомляє профільне видання ExPro з посиланням на рішення суду.

Спір стосувався договору підряду на виконання робіт з капремонту нафтових та газових свердловин на родовищах "Укргазвидобування", який компанії уклали 16 квітня 2020 року. Загальна вартість робіт становила 79,25 млн грн.

"Укргазвидобування" встановило, що підрядник включив до вартості робіт час, витрачений на перевірку свого обладнання, зокрема дефектоскопію, для якої було залучено третіх осіб – "Центрнафтогазпромбуд" та "Трубні технології".

Загалом йдеться про 291,75 бригадо-годин на суму 2,04 млн грн.

Суд зазначив, що перевірка обладнання є обов'язком підрядника і має здійснюватися ним власним коштом. Відповідно, витрати на таку перевірку не мали включатися до вартості робіт, оплачених "Укргазвидобуванням".

"Хайлон Ойл Сервіс і Інжиніринг Юкрейн" заперечувало проти позову та вказувало, що акти прийняття-передання робіт були підписані без зауважень.

Водночас суд дійшов висновку, що кошти були отримані компанією без достатньої правової підстави.

У підсумку суд зобов'язав "Хайлон Ойл Сервіс і Інжиніринг Юкрейн" повернути "Укргазвидобуванню" 2,04 млн грн.

Довідково ТОВ "Хайлон Ойл Сервіс і Інжиніринг Юкрейн" (керівник та власник – Ван Цзяньдан) є дочірньою компанією китайської Hilong Oil Service. Компанія є активним учасником тендерів на капремонт свердловин "Укргазвидобування".

