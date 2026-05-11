Мільйонні збитки на ремонті траси: експосадовцю Служби доріг вручили підозру

Експосадовцю Служби автомобільних доріг у Харківській області повідомлено про підозру: він уклав з підрядником додатковий договір на понад 204 млн грн, щоб фірма провела ремонт, не передбачений основним договором.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

У 2019 році Служба оголосила тендер на поточний середній ремонт траси державного значення Р-51 Мерефа – Лозова – Павлоград. Очікувана вартість робіт становила майже 1,9 млрд гривень.

Переможцем торгів стало товариство з обмеженою відповідальністю, з яким уклали договір на ремонт визначених ділянок дороги.

Під час виконання робіт підрядник заявив, що стан окремих ділянок дороги нібито є значно гіршим, ніж очікувалося, а тому виникла потреба у додаткових роботах і фінансуванні. Підставою для цього компанія вказала висновок Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

"Втім, як встановило слідство, ділянки, зазначені у висновку ХНАДУ, взагалі не входили до переліку об'єктів, передбачених основним договором. Тобто підстав для проведення "додаткових" робіт у межах цього тендеру не було", – пояснює прокуратура.

Попри це, тендерний комітет Служби автодоріг вирішив не оголошувати новий тендер, а застосувати переговорну процедуру закупівлі без конкуренції та знову віддати роботи тому самому підряднику.

У результаті між Службою та товариством уклали ще один договір — на понад 204 млн грн. Тодішній заступник Служби, який одночасно був і головою тендерного комітету, не перевірив законність застосування переговорної процедури та підписав договір із порушенням законодавства про публічні закупівлі.

Крім того, у кошторисній документації були погоджені суттєво завищені ціни на будівельні матеріали, зокрема асфальтобетонні суміші, щебінь, цемент, пісок і бітумну емульсію, зазначають у прокуратурі.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи, державі завдано збитків на понад 6,1 млн гривень.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури вже експосадовцю повідомлено про підозру за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП у Харківській області. Оперативний супровід — 7-ме управління (з обслуговування Харківської області) ДСР Національної поліції України.

Нагадаємо:

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно директора комунального підприємства "Плесо", якому інкримінують розтрату бюджетних коштів – були оплачені фактично не потрібні роботи на островах у Києві.

Благодійний фонд "Пісні, народжені в АТО" опинився в центрі масштабної державної будівельної програми, причому ще до виділення бюджетних коштів були зареєстровані потрібні фірми та розроблений архітектурний проєкт.