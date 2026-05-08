Суд заарештував будинок посадовиці львівської податкової служби

Суд наклав арешт на будинок та землю заступниці начальника одного з підрозділів Головного управління Державної податкової служби у Львівській області Наталії Жолудєвої.

Про це повідомляє "Слово і діло".

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на житловий будинок та землю під ним у передмісті Львова, які належать заступниці начальника управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків Головного управління Державної податкової служби у Львівській області Наталії Жолудєвої, говориться у повідомленні.

У 2022 році Жолудєва придбала земельну ділянку площею 5350 квадратних метри в селі Зубра, що у передмісті Львова.

Одночасно, за даними Державного бюро розслідувань, уже на той момент на самій ділянці уже розміщувався будинок загальною площею 136,1 квадратних метри, хоча саме житло посадовиця податкової задекларувала лише у 2024 році. Це також підтверджується супутниковими знімками земельної ділянки.

На думку прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, мінімальна вартість вказаного майна мала складати майже 6,8 млн грн. Сама Жолудєва зазначала, що купила землю за 105 100 грн, що, як вважає САП, є значно нижчою за ринкову вартість.

Землю придбали на території котеджного містечка TERRA SOLIS. За даними САП, Жолудєва та її чоловік не мали відповідних активів для придбання нерухомості і тому планується подача цивільного позову про конфіскацію. Також прокурор просив накласти арешт на майно.

Суд постановив накласти арешт на житловий будинок загальною площею 136,1 кв. м та земельну ділянку. Арешт накладається без заборони користування майном.

