Львівська міськрада хоче відсудити в забудовників майже 48 мільйонів гривень

Львівська міська рада планує відсудити в забудовників понад 47,7 млн грн, які вони заборгували як пайовий внесок на розвиток інфраструктури.

Про це пише ZAXID.NET.

Як повідомили у юридичному департаменті ЛМР, 8 жовтня різні львівські суди розглянуть вісім справ.

Зазначається, що у разі рішень на користь ЛМР, забудовники мають перерахувати ці гроші в міський бюджет Львова.

"Це сума пайової участі, які компанії-забудовниці повинні були сплатити за будівництво об'єкта до введення його в експлуатацію, адже законодавство зобовʼязувало їх брати участь у розвитку міської інженерії, транспортної та соціальної інфраструктури", – повідомили у департаменті.

Повідомляється, що міська рада хоче змусити сплатити 13,4 млн грн ТзОВ "Житлобудінвест ЛВ", ще 11,7 млн грн – ПАТ "Львівська інвестиційна компанія", а також 6,9 млн грн – ТзОВ "Акіта Україна".

Ще 3,6 млн грн заборгували ТзОВ "Еліт Дім" та ТзОВ "Партнерська інвестиційна компанія", а ТзОВ "Замарстинів 40" – 5,6 млн грн.

Два позови до ПАТ "Львівський інструментальний завод" – 2,2 млн грн та 2,7 млн грн ПАТ "Львівський інструментальний завод", ще за 2,2 млн грн судитимуться з ТзОВ "Захід-капітал-буд" та ПП "Модель".

До 2021 року в Україні діяв закон, який зобовʼязував забудовників вкладатися в розвиток соціальної та інженерної інфраструктури району, в якому вони мали намір будувати, зазначає ZAXID.NET.

Сплатити пайовий внесок забудовники повинні були до здачі ЖК у експлуатацію. Втім у 2019 році Кабмін цю норму скасував.

"Цією лазівкою часто користуються львівські забудовники, зазначаючи, що обʼєкт був зданий у експлуатацію після 2021 року. Втім суди в більшості випадків стають на бік міської ради, адже дозволи на будівництво видавали ще до того, як почав діяти закон", – говориться у повідомленні.

