Одеські прокурори змусили забудовника сплатити громаді 3 мільйони гривень

Прокуратура у судах добилася стягнення 3 мільйонів гривень пайового внеску від забудовника житлового комплексу у передмісті Одеси. Зі сплатою обов'язкового внеску на розвиток інфраструктури компанія "затягувала" понад 5 років.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

Забудовник, який у передмісті Одеси у селі Лиманка будує житловий комплекс, роками не сплачував значні кошти до бюджету, говориться у повідомленні.

Попри масштабний проєкт, забудовник не сплатив до бюджету пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту.

"Це обов’язковий внесок, який компанії мають сплатити до місцевого бюджету, якщо розпочали будівництво до 2021 року. Такі кошти йдуть на ремонти шкіл, садочків, освітлення, обслуговування громадського транспорту та інші соціальні цілі", – підкреслює прокуратура.

Як з’ясувала Чорноморська окружна прокуратура, забудовник у Лиманці зводив об’єкти з 2019 по 2024 роки. Тобто понад п’ять років не сплачував до бюджету Таїровської громади жодної копійки пайового внеску.

У звʼязку із цим прокурори звернулися з позовом до суду, проте суд першої інстанції відмовив. Прокуратура оскаржила це рішення в апеляційному суді.

"Апеляційний господарський суд, а за ним і Верховний суд повністю підтримали позицію прокуратури. Зобов’язали забудовника сплатити понад 3 млн грн до бюджету громади", – повідомляє прокуратура.

Ці кошти вже на рахунках, говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Господарський суд Закарпатської області зобов’язав ТОВ "Партнер" дружини народного депутата Марина Петьовка, сплатити на користь Тячівської міськради 430 тис. грн пайової участі.

Прокуратура оголосила забудовнику з Чернівців підозру: слідство стверджує, що він ошукав вкладників на 13 млн грн.