Прокуратура інкримінує шахрайство забудовнику з Чернівців

Прокуратура оголосила забудовнику з Чернівців підозру: слідство стверджує, що він ошукав вкладників на 13 млн грн.

Про це пише ZAXID.NET.

Йдеться про будівництво квартир і таунхаусів на околиці міста. За даними ZAXID.NET, йдеться про співвласника компанії"Захбудком".

За даними слідства, керівник будівельної компаній розробив масштабну рекламну кампанію, щоб створити ілюзію законного та масштабного будівництва таунхаусів і квартир у Чернівцях та околицях міста, повідомили в Чернівецькій окружній прокуратурі.

Інвесторам показували проєкти, плани та влаштовували екскурсії на будівництво. Проте забудовник не мав дозволів на землю і пропонував підписувати прості договори без нотаріуса та реєстрації права власності.

Частина робіт була показовою – щоб створити враження, що будівництво йде. Жодних документів на житло інвестори так і не отримали, хоча гроші вже сплатили. Через це їм завдано збитків на понад 13 млн грн.

"Про масштабну аферу стало відомо влітку 2025 року. Тоді кілька мешканців з’ясували, що хоча вони і живуть вже у збудованих таунхаусах, однак ніякого права на землю не мають, повідомило "С4".

Інші ж інвестори оплатили усі гроші за будівництво будинків, однак об’єкти і досі не побудували", – говориться у повідомленні.

Також відомо про конфлікт між компаньйонами, які нібито не можуть поділити землю.

Співвласнику фірми інкриміновано шахрайство в особливо великих розмірах, на його майно накладено арешт. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою з альтернативою внесення 6 млн грн застави.

Слідство продовжує встановлювати постраждалих від шахрайства осіб.

За даними YouControl, ТОВ «Захбудком» зареєстрована 9 років тому. Статутний капітал фірми – 1 млн грн.

