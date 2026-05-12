Будівництво моста на Буковині: БЕБ виявило оборудку на 2,5 мільйона гривень

На Буковині БЕБ оголосило підозри посадовцям держустанови у зловживанні службовим становищем: під час зведення мосту підрядник списав як металобрухт обладнання, а посадовці підписали акти виконаних робіт, через що держава зазнала 2,5 млн грн збитків.

Про це розповіла пресслужба Бюро економічної безпеки.

"Понад 2,5 млн грн збитків завдали державі службовці одного з відомств на Буковині через махінації з обладнанням під час зведення мосту", – говориться у повідомленні.

Детективи територіального управління БЕБ у Чернівецькій області оголосили нові підозри посадовцям державної установи у зловживанні службовим становищем.

Окрім заступника керівника відомства, до схеми виявився причетним начальник профільного відділу.

Слідство встановило, що під час зведення мосту в селі Маршинці, на яке виділили понад 171 млн грн, підрядник використав металеву опалубку, виготовлену за бюджетні кошти.

Оскільки ці конструкції багаторазові, підприємство мало повернути їх замовнику або компенсувати вартість. Однак обладнання оформили як металобрухт, а реальну вартість майна державі так і не повернули.

Підозрювані посадовці підписали акти виконаних робіт, ігноруючи порушення, що дозволило підряднику безпідставно отримати повну суму оплати.

Через такі дії державі завдано збитків на понад 2,5 млн грн, стверджує БЕБ. Досудове розслідування триває.

