Харківські прокурори відсудили у забудовника 6 мільйонів гривень

Прокуратура Харкова через суд повернула місту понад 6 млн грн від забудовника.

Про це пише "Думка".

Як стверджує Харківська обласна прокуратура, забудовник порушив законодавство, не уклавши договір із Харківською міською радою про пайову участь та не подавши заяву про визначення її розміру. Через це бюджет Харкова недоотримав кошти.

"Щоб відновити інтереси держави, прокурор звернувся до господарського суду Харківської області з позовом про стягнення безпідставно збережених коштів. Суд задовольнив позов", – говориться у повідомленні.

"Немишлянська окружна прокуратура міста Харкова відстояла інтереси держави у суді та домоглася стягнення з одного з житлово-будівельних кооперативів понад 6,2 млн грн, які не були сплачені до бюджету міста як пайова участь у розвитку інфраструктури", – повідомляє сайт.

