Запорізькі прокурори змусили забудовника сплатити понад 2,5 мільйона гривень

Господарський суд Запорізької області зобов’язав акціонерне товариство сплатити місту понад 2,5 мільйона гривень пайової участі.

Про це пише Akzent.zp.ua.

Суд задовольнив позовну заяву Запорізької обласної прокуратури та зобов’язав товариство сплатити понад 2,5 мільйона гривень пайової участі до бюджету територіальної громади міста, говориться у повідомленні.

"Прокурори встановили, що під час будівництва багатоповерхового житлового будинку загальною площею понад 6,8 тисячі квадратних метрів на території Запоріжжя забудовник не уклав договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, як того вимагає законодавство", – говориться у повідомленні.

Крім того, після завершення будівництва підприємство не звернулося до міської ради із заявою про визначення розміру пайової участі та її сплату, чим фактично ухилилося від виконання зобов’язань перед громадою.

Суд погодився з доводами прокуратури та зобов’язав компанію сплатити кошти у повному обсязі. Прокуратура повідомляє, що вживатиме заходів для фактичного виконання рішення суду.

