На Одещині фірма депутата отримала підряди на 400 мільйонів гривень

Фірма "Евродор" депутата Ізмаїльської міської ради Геворга Авєтісяна отримала без конкуренції черговий підряд на утримання автомобільних доріг на Одещині.

Про це пише Центр публічних розслідувань.

"Служба місцевих автомобільних доріг" обрала підрядником, якому заплатять за експлуатаційне утримання автомобільних доріг компанію "Евродор" депутата Ізмаїльської міської ради Геворга Авєтісяна – тендери пройшли за участі однієї компанії.

Державне некомерційне товариство "Служба місцевих автомобільних доріг" провела дві закупівлі для обрання підрядника, якому заплатять за експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

Відповідні оголошення оприлюднили в системі електонних закупівель Prozorro.

Обидві закупівлі провели у форматі відкритих торгів з особливостями і за участі однієї компанії – товариства з обмеженою відповідальністю "Евродор".

Перша закупівля стосується Ізмаїльського району, а друга – Болградського району.

У першому випадку компанія розраховує отримати в разі укладання угоди 204,5 мільйона гривень, а в другому разі – 217,3 мільйона гривень. Роботи компанія повинна буде завершити до 31 грудня 2027 року.

За даними сервісу YouControl, ТОВ "Евродор" належить депутату Ізмаїльської міської ради Геворгу Авєтісяну.

Компанія зареєстрована у 2005 році. За даними аналітичного сервісу YouControl, ТОВ "Евродор" зареєстроване 2005 року в Одесі з уставним капіталом 100 тис. гривень.

Лише за минулий 2025 рік компанія отримала державні підряди на загальну суму понад мільярд гривень, зазначає ЦПР.

У січні 2026 року управління житлово-комунального господарства на Одещині підбило підсумки тендеру з вибору підрядника для відновлення стоянки великовантажного транспорту в Ізмаїлі.

Переможцем з пропозицією 20,97 мільйона гривень став єдиний учасник – "Евродор".

ЦПР зауважує, що "відсутність конкуренції на торгах стало вже звичним явищем для даної компанії, оскільки має системний характер".

Серед нещодавніх прикладів ЦПР наводить контракт за вересень минулого року на 111,8 мільйона гривень на утримання автомобільних доріг у Болградському районі, який "Евродор" також отримав без суперництва з іншими учасниками.

