Новини дня: борги за комуналку, мінус ще один російський НПЗ та припинення торгівлі між Туреччиною та Ізраїлем

Про що говорили сьогодні?

Про борги українців. Борг українців за оплату житлово-комунальних послуг сягнув 106,6 млрд грн станом на другий квартал цього року.

Про "Нафтогаз". Експосадовця НАК "Нафтогаз Україна" підозрюють у зловживанні владою, що призвело до збитків держпідприємству на понад 26 млн грн. За інформацією ЕП, йдеться про колишнього директора з енергоефективності та управління майном Віталія Щербенка.

Про удари по Росії. Переробку нафти на Куйбишевському НПЗ у Росії, що належить компанії "Роснефть", було зупинено з після атак українських дронів.

Про виробника ракети "Фламінго". З’явилася інформація, що НАБУ розпочало розслідування щодо виробника ракети "Фламінго" та ударних дронів Fire Point. Потім НАБУ повідомило, що розслідування щодо власне ракети "Фламінго" не веде. Але не уточнило, чи проводить перевірки щодо урарних дронів.

Про "Укрпошту". Вона виставила на аукціони понад чотири десятки об'єктів нерухомості по всій Україні.

Про Туреччину з Ізраїлем.Туреччина оголосила про припинення всієї торгівлі з Ізраїлем та закрила свої порти для ізраїльських суден, а також повітряний простір для ізраїльських літаків "у відповідь на дії Ізраїлю в секторі Газа".

Ексклюзиви ЕП

Чи можна зібрати дитину в перший клас за "Пакунок школяра"

Що таке "Пакунок школяра", як його отримати та чи можна за ці кошти зібрати дитину в перший клас?