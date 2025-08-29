НАБУ перевіряє на корупцію виробника ракети "Фламінго" – Kyiv Independent

Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідування щодо виробника ракети "Фламінго" та ударних дронів Fire Point.

Про це пише Kyiv Independent.

За даними видання, детективи перевіряють, чи не завищувала Fire Point вартість комплектуючих або кількість дронів, які постачалися для Міноборони. Окремо розслідується можливий зв’язок компанії з Тимуром Міндічем, співвласником студії "Квартал 95", створеної Володимиром Зеленським.

"Донедавна виробник зброї був практично невідомим поза оборонними колами України, незважаючи на те, що, згідно з документами, отриманими виданням Kyiv Independent, він здається одним із найбільших – якщо не найбільшим – отримувачем бюджетних коштів Міністерства оборони на безпілотники", – говориться у статті.

"Але протягом останніх тижнів Fire Point розпочала активну рекламну кампанію, просуваючи свої глибокодальні безпілотники FP-1 та крилаті ракети "Фламінго" у західних ЗМІ. У своїх перших публічних коментарях про цю зброю, Зеленський минулого тижня назвав "Фламінго" найуспішнішою ракетою, яку має Україна у своєму арсеналі для захисту від майже чотирирічного повномасштабного вторгнення Росії", – пише видання.

Україна визначила пріоритетом розробку безпілотників дальнього удару та крилатих ракет, щоб вражати російські цілі далеко поза лінією фронту та уповільнювати військову машину Москви.

"У рамках розслідування НАБУ перевіряє, чи завищила компанія вартість своїх компонентів, або кількість безпілотників, які вона постачає військовим", – говориться у повідомленні.

Fire Point з’явилася у 2023 році та швидко стала одним із ключових підрядників Міноборони. Саме вона виробляє далекобійні дрони FP-1 і крилату ракету "Flamingo", яку Зеленський нещодавно назвав найуспішнішою в арсеналі України.

У 2024 році компанія продала державі дронів на 13,2 млрд грн (близько $320 млн), отримавши майже третину всього "дронового" бюджету Міноборони. За словами керівництва, Fire Point виготовила близько 2000 апаратів і планує наростити виробництво до 9000 одиниць у 2025 році.

Розслідування НАБУ відбувається на тлі ширшої перевірки оборонних закупівель і після кроків влади, які експерти розцінили як спробу послабити незалежність бюро. Fire Point усі звинувачення відкидає, називаючи справу політичною.

"Не має сенсу шукати секрети там, де їх немає", — заявила Ірина Терех, технічна директорка Fire Point.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що нову українську ракету "Фламінго" зараз виготовляють приблизно по одній щодня. До жовтня показник планують збільшити до семи одиниць на день.