"Укрпошта" розпродає нерухомість

"Укрпошта" виставила на аукціони понад чотири десятки об'єктів нерухомості по всій Україні.

Про це пише Liga.net.

Загалом на торги виставлено понад 30 000 кв. м нежитлової нерухомості на загальну суму понад 333 млн грн, пише сайт, посилаючись на дані Prozorro.Продажі.

До лотів увійшли як окремі приміщення, так і цілі комплекси будівель, розташовані у різних регіонах України.

"Найдорожчими об'єктами стали три комплекси будівель у Рівному: на площі Привокзальній (стартова ціна 26 млн грн), на вулиці В'ячеслава Чорновола (понад 20 млн грн) і на вулиці Марка Вовчка (понад 20 млн грн)", – говориться у повідомленні.

Серед великих лотів також виділяються об'єкти в Івано-Франківську: будівля на Привокзальній оцінена майже у 20 млн грн, а комплекс будівель у Микитинецькому провулку – в 18,3 млн грн.

"Географія продажів охоплює практично всю країну: від західних областей (Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська) до центральних і південних регіонів. У списку є об'єкти в Харкові, Кривому Розі, Миколаєві, Херсоні, а також у менших населених пунктах", – говориться у повідомленні.

Найменшою за вартістю є частина будівлі у селі Жденієво Закарпатської області – її стартова ціна становить лише 408 000 гривень за приміщення площею 69,6 кв. м.

