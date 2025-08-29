Українці заборгували за комуналку понад 106 мільярдів: за які послуги найбільше

Борг українців за оплату житлово-комунальних послуг сягнув 106,6 млрд грн станом на другий квартал 2025 року

Про це свідчать дані Держстату.

До цієї суми не входять борги за послуги ЖКГ, які накопичилися на тимчасово окупованих територіях.

Станом на другий квартал борги становлять:

за постачання теплової енергії та гарячої води - 35,2 млрд грн;

за газ - 32,3 млрд грн;

за електроенергію - 17,1 млрд грн,

за холодну воду - 10,2 млрд грн;

за правління багатоквартирним будинком - 8,8 млрд грн;

за вивіз сміття - 3,1 млрд грн.

Державна служба статистики вперше з початку повномасштабного вторгнення оприлюднила дані щодо заборгованості за комунальні послуги. У кінці 2021 року вони становили понад 81 млрд гривень.

Нагадаємо:

В Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання. Він не стосується електроенергії та холодної води.