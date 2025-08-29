Розслідування щодо ракети "Фламінго" не ведеться – НАБУ

НАБУ та САП не здійснюють розслідування щодо ракети "Фламінго", яку виробляє компанія Fire Point.

Про це Національне антикорупційне бюро України повідомило у Facebook.

"У відповідь на численні запити медіа повідомляємо, що НАБУ та САП не здійснюють розслідування щодо згаданої у медіа ракети "Фламінго", – говориться у повідомленні.

Раніше видання Kyiv Independent написало, що НАБУ розпочало розслідування щодо виробника ракети "Фламінго" та ударних дронів Fire Point.

За даними видання, детективи перевіряють, чи не завищувала Fire Point вартість комплектуючих або кількість дронів, які постачалися для Міноборони

Раніше народний депутат Ярослав Железняк закликав у Telegram "не плутати ракету з дронами".

"За моєю інформацією, розслідування НАБУ по ракетам немає. Про це і першеджерело (KyivIndependent) і не писало. Чомусь новину неправильно всі сприймають Чув, що є питання до дронів", – зазначив він.

Нагадаємо:

Повідомлялося, що Fire Point з’явилася у 2023 році та швидко стала одним із ключових підрядників Міноборони. Саме вона виробляє далекобійні дрони FP-1 і крилату ракету "Flamingo", яку президент України Володимир Зеленський нещодавно назвав найуспішнішою в арсеналі України.

Раніше повідомлялося, що нову українську ракету "Фламінго" зараз виготовляють приблизно по одній щодня. До жовтня показник планують збільшити до семи одиниць на день.