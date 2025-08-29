Українська правда
Експосадовця "Нафтогазу" Щербенка підозрюють у завданні компанії 26 мільйонів збитків

Альона Кириченко — 29 серпня, 11:40
Експосадовця Нафтогазу Щербенка підозрюють у завданні компанії 26 мільйонів збитків
Віталій Щербенко

Експосадовця НАК "Нафтогаз Україна" підозрюють у зловживанні владою, що призвело до збитків держпідприємству на понад 26 млн грн.

Про це повідомляє ОГП та ДБР.

За інформацією джерел ЕП, йдеться про колишнього директора з енергоефективності та управління майном Групи "Нафтогаз" Віталія Щербенка.

За матеріалами слідства, посадовець умисно прийняв та підписав договір оренди адміністративної будівлі у Києві для НАК "Нафтогаз України" до завершення в ній ремонтно-оздоблювальних робіт.

Роботи у будівлі тривали ще майже три місяці після укладення договору, а працівники НАК "Нафтогаз України" не могли переїхати в нове приміщення. Попри це оренда вже оплачувалась, повідомляють правоохоронці.

Таким чином компанія понесла зайві витрати, і державі, в особі НАК "Нафтогаз України", було завдано збитків на понад 26 мільйонів гривень.

Як повідомляє ДБР, фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до 6 років.

Нагадаємо:

Директором з безпеки Групи "Нафтогаз" призначено Віталія Бровка, який до цього працював начальником одного з департаментів Офісу Генерального прокурора.

