Новини 4 лютого: план відновлення польотів до України, відключення світла через морози

Про що говорили сьогодні?

Про електроенергію: Внаслідок пошкоджень, завданих ворожими атаками по об’єктах генерації, у вівторок 4 лютого застосовані аварійні відключення у 8 областях.

Міністр енергетики України Герман Галущенко спростував можливе введення графіків відключення електроенергії через морозну погоду в Україні, зазначивши, що єдиною причиною таких заходів можуть бути тільки атаки РФ.

Про бізнес сина Януковича: Пов'язана з сином колишнього президента України Віктора Януковича компанія за останні два роки продала за кордон півмільйона тонн вугілля з окупованих територій України.

Про скорочення: Група компаній DVL (Датагруп, Volia, lifecell) загалом скоротить до 15% працівників ІТ-відділу через об'єднання та оптимізації бізнесу.

Про Ryanair: Найбільший європейський лоукостер Ryanair готує план, який дозволить відновити польоти в Україну протягом чотирьох-шести тижнів після призупинення війни з РФ.

Ексклюзиви ЕП

Підводна війна на Балтиці. Для чого Росія нищить критичну інфраструктуру країн ЄС та НАТО?

Не маючи змоги вплинути на країни, які підтримую Україну, Кремль вирішив діяти гібридними методами порушуючи енергетичні комунікації між членами ЄС. Якщо не реагувати, то інциденти на Балтиці можуть повторитися в інших морях.

Дорогі депутати: скільки громадяни витрачають на пільги і привілеї народних обранців

Народні обранці мають низку пільг, зокрема компенсацію за оренду житла. Скільки коштів на це витрачає державний бюджет?