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Енергетики запровадили аварійні відключення у 8 областях України

Артур Крижний — 4 лютого, 10:17
Енергетики запровадили аварійні відключення у 8 областях України
Getty Images

Внаслідок пошкоджень, завданих ворожими атаками по об’єктах генерації, у вівторок 4 лютого застосовані аварійні відключення у 8 областях.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Зокрема, мова йде про Харківську, Сумську, Донецьку, Полтавську, Запорізьку, Кіровоградську, Дніпропетровську (частково) і Черкаську (частково) області.

З огляду на це енергетики закликали ощадливо споживати електроенергіб з 07:00 до 22:00.

"За можливості – не користуйтесь у цей період потужними електроприладами та не вмикайте кілька таких пристроїв одночасно", - повідомили в енергокомпанії.

Водночас ситуація в енергосистемі може змінюватись.

Нагадаємо:

Зранку 4 лютого група компаній ДТЕК повідомила про запровадження аварійних відключень у двох областях.

енергетика

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