АМКУ повернули контроль за держдопомогою бізнесу

Верховна Рада у другому читанні ухвалила зміни до закону "Про державну допомогу суб'єктам господарювання": законопроєкт підтримали 265 народних депутатів.

Про це пресслужба Верховної Ради України повідомляє у Телеграм.

Документ пропонує повернути Антимонопольному комітету України повноцінний контроль за державною допомогою бізнесу та відновити обов'язковий моніторинг і звітність, які були призупинені після початку повномасштабної війни.

"Ініціатива повертає прозорість у систему державної підтримки в межах виконання Угоди про асоціацію та умов програми Ukraine Facility. А також розширює повноваження АМКУ та оновлює вимоги до Реєстру державної допомоги", – говориться у повідомленні.

"Закон встановлює правові засади проведення моніторингу державної допомоги суб'єктам господарювання, здійснення контролю за допустимістю такої допомоги для конкуренції", – говориться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Він спрямований на забезпечення захисту та розвитку конкуренції, підвищення прозорості функціонування системи державної допомоги та дотримання міжнародних зобов'язань України у сфері державної допомоги.

Нагадаємо:

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №15262 про 50-відсотковий податок на прибуток для банків.