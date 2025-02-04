Галущенко запевняє, що відключень світла через мороз не може бути

Міністр енергетики України Герман Галущенко спростував можливе введення графіків відключення електроенергії через морозну погоду в Україні, зазначивши, що єдиною причиною таких заходів можуть бути тільки атаки РФ.

Про це він сказав журналістам у Києві після зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гросс, передає "Інтерфакс-Україна".

"Температура не впливає на графіки відключень. Єдине, що впливає, це наслідки атак", – сказав він журналістам у Києві після зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

При цьому Галущенко наголосив, що навіть попри суттєвий рівень пошкоджень внаслідок ракетно-дронових атак російських агресорів відключення е/е, які спостерігаються останніми днями, мають обмежений характер.

Водночас він зазначив, що у вихідні дні Росія серйозно пошкодила один з об’єктів генерації.

"Хочу сказати, що в неділю ми, на жаль, втратили велику генеруючу потужність, і ще невідомо, скільки часу піде на відновлення. Ще треба час, щоб дефектувати. Але ми бачимо суттєвий рівень пошкодження", – сказав Галущенко.

Нагадаємо:

В "Укренерго" спростували недостовірну інформацію щодо прогнозів про обмеження електропостачання у зв’язку з похолоданням.