Власник Volia та lifecell скоротить до 15% працівників ІТ-відділу

Група компаній DVL (Датагруп, Volia, lifecell) загалом скоротить до 15% працівників ІТ-відділу через об'єднання та оптимізації бізнесу.

Про це ЕП повідомили в DVL.

Зазначається, у межах реорганізації компанія переглядає структуру IT-підрозділів, що може призвести до скорочення персоналу. Загальна кількість скорочених працівників не перевищуватиме 15% від IT-команди групи.

Загалом DVL завершує формування єдиної бізнес-моделі, яка забезпечить співпрацю всіх трьох операторів. Завершення процесу заплановане на 2025 рік.

"Перегляд, оновлення й оптимізація стосуються витрат компаній, бізнес-процесів, IT-систем, організаційних структур – для кожного з напрямів підбираються ті рішення, які дозволять продовжувати роботу без втрати ефективності та якості послуг для клієнта", – зазначили в DVL.

Крім того, у рамках трансформації технічна дирекція суттєво розшириться – компанія найме понад 300 нових спеціалістів для реалізації проєктів з енергостійкості, будівництва та модернізації мережі.

Раніше у Telegram-каналі "Підслухано в IT" з’явилася інформація, що lifecell скоротив 70% IT-підрозділу. У DVL цю інформацію спростували, зазначивши, що вона не відповідає дійсності.

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