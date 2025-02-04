Компанія, пов’язана з сином Януковича, заробляє мільярди на вкраденому з України вугіллі – росЗМІ

Пов'язана з сином колишнього президента України Віктора Януковича компанія за останні два роки продала за кордон півмільйона тонн вугілля з окупованих територій України.

Про це йдеться у розслідуванні російського видання "Важные истории".

Так, журналісти знайшли компанію "Энергоресурс", яка у 2023 та 2024 роках експортувала з Росії майже півмільйона тонн вугілля. Постачальники вугілля для цієї компанії перебувають на окупованих українських територіях, серед них - "Торговый дом "Донские угли", "РТК "Востокуголь", шахти "Комсомолец Донбасса", "Ждановская" та "Импэкс-Дон".

Як офіційний власник "Энергоресурса" зазначається Олексій Іванов. Він щонайменше з 2016 року працює в різноманітних юридичних компаніях, пов'язаних з Олександром Януковичем - сином Віктора Януковича, стверджує видання.

Директор "Энергоресурса" Павло Земляков також може бути пов’язаний зі структурами Януковича. У телефонних книгах він записаний як "Павло ДРФЦ".

ДРФЦ, або Донецький розрахунково-фінансовий центр, — це група кількох збагачувальних фабрик, право власності на які Forbes Ukraine приписували Олександру Януковичу у 2012 році.

Згідно з річним звітом "Энергоресурса", у 2023 році компанія отримала позику в розмірі $7 млн під символічний 1% від компанії Sl holdings limited.

Фірма з такою ж назвою зареєстрована на Кіпрі й раніше її власником був Едуард Слінько, колишній генеральний директор холдингу Януковича "Мако".

Наразі кіпрською компанією опосередковано володіє Дар’я Лавринець. Жінка з таким самим ім’ям є директоркою та власницею компанії "Турсіоп". До неї компанією володіла Тетяна Котова, чий номер телефону в записниках фігурує як "Тетяна Будинок Януковича".

Ще одну позику "Энергоресурс" отримав у 2021 році від Сергія Єрмольчука — тодішнього генерального директора компанії "Прайд М". Фірма з такою ж назвою згадувалася в розслідуванні українського проєкту "Схеми": за даними журналістів, через "Прайд М" Янукович-молодший може володіти нерухомістю в Москві.

"Енергоресурс" закуповує вугілля на Донбасі та відправляє його в Туреччину залізницею і морем. Одержувач – офшорна компанія Energy Union, яка отримує його за зниженою ціною. Це дозволяє мінімізувати експортні мита, а далі Energy Union перепродає вугілля за ринковою ціною. Така схема має сенс лише за афілійованості компаній.

У російському реєстрі знайдено філіал офшору – "Енерджі Юніон", зареєстрований у Ростові-на-Дону в липні 2022 року. Його директор Артем Ополінський водночас є співробітником "Энергоресурса". У 2024 році Надія Ополінська, імовірно його дружина, стала правонаступницею компанії за договором позики.

До 2022 року "Энергоресурс" постачав вугілля до Болгарії, Естонії, Чехії та Румунії, але після заборони ЄС його головним покупцем стала Туреччина. За 2021–2023 роки компанія, пов’язана з Олександром Януковичем, отримала 3,5 млрд рублів доходу за заниженими трансфертними цінами.

Нагадаємо:

Нідерландська компанія Stiron B.V., яка купувала вугілля з окупованих територій Донецької та Луганської областей за "схемами Курченка", вклала 10 млн євро в блокчейн-платформу Павла Дурова Telegram Open Network (TON).