Ryanair готує план відновлення польотів до України: розраховує на 2025 рік

Найбільший європейський лоукостер Ryanair готує план, який дозволить відновити польоти в Україну протягом чотирьох-шести тижнів після призупинення війни з РФ.

Про це розповів виконавчий директор авіакомпанії Майкл О'Лірі британському виданню The Telegraph.

Він зауважив, що авіакомпанія готує план повернення на український ринок, сподіваючись на реалізацію планів президента США Дональда Трампа домовитися про зупинку бойових дій.

"Я дуже сподіваюся, що це відбудеться цього року. Я думаю, що однією зі справ, яку Трамп може здійснити, буде більш раннє розв'язання питання щодо незаконного вторгнення Росії в Україну", – цитує видання О'Лірі.

Він розповів, що Ryanair планує відкрити близько 24 маршрутів до Києва та Львова, але для цього потрібна офіційна домовленість про припинення бойових дій, щоб задовольнити вимоги Агентства з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA).

"Зрештою, буде потрібно певне припинення вогню, тому що EASA не дозволить будь-чому літати туди, якщо вони не матимуть якоїсь розумної впевненості, що там не будуть літати ракети", – пояснив О'Лірі.

Він зауважив, що аеропорти у Києві та Львові технічно "готові до роботи", а їх інфраструктура підтримується у належному стані. Водночас відновлення сполучення з Одесою може зайняти більше часу через суттєвий рівень пошкоджень, тоді як деякі аеропорти на сході та півдні України "розбомблені до біса" та фактично зруйновані, у тому числі й аеропорт у Херсоні, куди раніше літав Ryanair, додав О'Лірі.

"Було багато хвилювання щодо відновлення рейсів. Будуть величезні потоки трафіку навіть у перші дні від возз’єднання друзів і родин, та величезних обсягів вхідних інвестицій у відновлення економіки. Ми будемо в цьому центрі", – додав гендиректор Ryanair.

Нагадаємо:

Заступник голови Офісу президента Віктор Микита в інтерв’ю Forbes пообіцяв зробити все можливе, аби запустити роботу аеропорту в Ужгороді, але фінальне рішення мають ухвалити військові.