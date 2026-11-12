На Рівненщині через атаку ворога без світла понад 160 населених пунктів

Уночі 12 листопада росіяни атакували енергетику та житловий сектор на Рівненщині. Без світла залишились понад 160 населених пунктів.

Про це повідомив голова Рівненької ОВА Олександр Коваль у Telegram.

Наразі знеструмлення є у населених пунктах Рівненського та Сарненського районів.

"Зокрема, без світла Костопіль. Об'єкти критичної інфраструктури переходять на роботу від генераторів", – додав голова ОВА.

Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо:

У четвер, 12 листопада, у частині областей України цілодобово діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії обсягом від однієї до трьох черг.