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Київ не зможе вмикати вуличне освітлення через дефіцит електроенергії

Володимир Тунік-Фриз — 11 листопада, 13:01
Київ не зможе вмикати вуличне освітлення через дефіцит електроенергії
У Києві вимикатимуть зовнішнє освітлення через дефіцит електрики
КМДА

Через дефіцит електроенергії у столиці тимчасово вимикатимуть зовнішнє освітлення.

Про це повідомляє "Київміськсвітло".

Відповідно до ухваленого рішення, КП "Київміськсвітло" повністю вимикає зовнішнє освітлення міста.

Виняток становлять шафи зовнішнього освітлення, від яких живляться засоби оповіщення. У таких випадках освітлення вмикатиметься лише за наявності електроенергії — з моменту її відновлення і до 22:00.

"Із метою забезпечення пріоритетного електропостачання важливих об'єктів міста керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації КМДА ухвалено рішення про тимчасове повне вимкнення зовнішнього освітлення столиці", – йдеться у повідомленні.

Мова про зовнішнє освітлення об'єктів благоустрою, які перебувають у комунальній власності територіальної громади Києва.

Нагадаємо:

ДТЕК Київські електромережі розпочинає співпрацю з урядовою "гарячою лінією": мешканці столиці телефоном можуть отримувати інформацію про електропостачання.

Київ електроенергія
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